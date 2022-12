Estão abertas inscrições para o Vestibular 2023 da Faculdade Ciências da Vida!

A FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA está com as inscrições abertas para os cursos de graduação através do processo seletivo válido para o primeiro semestre de 2023! As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre a meia-noite do dia 7 de outubro e as 23h59 do dia 3 de março de 2023. Os interessados podem ingressar de duas formas, são elas: redação online e nota do ENEM, transferência de curso e retorno ao curso

Foto: Faculdade Ciências da Vida.

A faculdade disponibilizará bolsas de até 45% para os candidatos aprovados com notas acima de 60% na prova de redação online. Os interessados que optarem por ingressar usando a nota do ENEM, devem ter participado entre os anos de 2010 a 2021 e ter obtido pelo menos 450 pontos em cada uma das provas objetivas e nota mínima de 500 na redação.

A Prova On-line ficará disponível 24h por dia durante o período de 07/10/2022 a 03/03/2023. O candidato pode escolher o melhor horário para a realização da prova, obtendo o resultado em 24h. Sendo aprovado, o candidato dará prosseguimento à matrícula digital, sem a necessidade de ir até o campus para finalizá-la.

As vagas com as bolsas são limitadas com distribuição por ordem de efetivação da matrícula.

Os candidatos interessados poderão se inscrever gratuitamente através do seguinte endereço eletrônico: clique aqui.

