Ainda que de maneira sutil, Sete Lagoas teve mais admissões do que demissões em outubro de 2022, revelam dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desemprgados (Novo Caged).

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil.

Em outubro de 2022 ocorreram 2.465 admissões contra 2.425 desligamentos, o que gera um ligeiro saldo positivo de 40 novos contratados formalmente. O acumulado de admitidos no fim do mês chegou ao número de 62.065 pessoas. Isso representa aumento de 0,06% se comparado ao fim de setembro desse ano quando o total de pessoas empregadas era de 62.025.

Outubro foi o mês de 2022 com menor variação positiva no número de empregados, mas foi o oitavo mês consecutivo de aumento, comportamento observado desde março deste ano. Em janeiro a variação havia sido de -0,54% e em fevereiro de -0,06%.

Três setores divulgados tiveram saldo positivo de contratações. O setor com maior variação positiva em outubro foi a agropecuária (variação de +2,30% comparado a setembro), seguido por serviços (+0,70% ) e construção (+0,65%).

Em número de pessoas, o setor de serviços foi o que mais contratou (924), seguido por: indústria (696), comércio (612), construção (189) e agropecuária (44).

Porém, dois setores demitiram mais do que contrataram, o que puxou o saldo geral para baixo. O comércio teve 29 demissões a mais do que contratações, uma queda de 0,22% frente a setembro. A indústria teve 127 a mais demitidos do que contratados, uma baixa de 0,57% comparando-se com setembro.

O setor de serviços lidera o número acumulado de admitidos com 22.788, seguido pela indústria com 22.222. O comércio aparece em terceiro com 13.317, seguido da construção com 2.938 e agropecuária com 800 empregados.

Olhando-se para o acumulado de 2022, Sete Lagoas está com saldo positivo de 2.724 admissões se comparado a 2021. Até outubro contabilizaram-se 62.065 empregados contra 59.341 no fim do ano anterior, variação relativa de +4,59%.

Todos os dados do Novo Caged podem ser vistos clicando aqui.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações do Novo Caged.