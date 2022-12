Saúde divulga formulário online para população sugerir medicamentos ofertados na rede municipal de Sete Lagoas

A Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica (CEFT) da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas está realizando um amplo trabalho de reavaliação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), cuja última atualização ocorreu no ano de 2015. A revisão da relação de medicamentos tem como objetivo ajustar a lista de medicamentos de acordo com as demandas atuais dos usuários, além de otimizar a aplicação de recursos destinados à aquisição de medicamentos. A previsão para a finalização da nova REMUME é no primeiro trimestre de 2023.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Para sugestões de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos na rede municipal, qualquer cidadão pode preencher o Formulário Online para Solicitação de Alteração na REMUME pelo LINK (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSd2aJiTblLgT10J2jw0BkqX DILuaHiCssG26na7WR3iTSpXag/ viewform), contribuindo assim com a atualização da lista. As contribuições serão avaliadas pela CEFT.

O que é a REMUME?

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Quando nos referimos à esfera municipal, é estabelecida a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que é composta por todos os medicamentos utilizados pela rede municipal de saúde, que deve ser baseada na RENAME e adequada às principais demandas do município.

Com Prefeitura de Sete Lagoas