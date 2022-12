Sete Lagoas chega nesta terça-feira, 29 de novembro, a 42.922 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 233 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 19.948 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 228 pessoas em isolamento domiciliar, 41.989 casos curados e 77.900 testes negativos. A cidade segue sem óbitos registrados desde o dia 8 de outubro. São 700 óbitos desde o início da pandemia. Hoje são dois internados de Sete Lagoas em UTI, ambos na Unimed. Em leitos de enfermaria são cinco pacientes, sendo quatro de Sete Lagoas e um de Prudente de Morais (três no Hospital Nossa Senhora das Graças e dois no Hospital Municipal).

Arte: Túlio Thales

Semana epidemiológica

A 47ª semana epidemiológica do ano (20 a 26/11) apresentou 227 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, enquanto que na 46ª semana (13 a 19/11) foram 81 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes subiu para 0,93 pacientes, foi de 0,33 na 46ª semana, de 0,06, na 45ª semana e de 0,05 na semana 44. Óbitos: janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março foram dez, abril teve dois, maio não teve mortes por Covid, junho fechou com oito, julho terminou com seis registros, agosto foram cinco óbitos, setembro teve uma ocorrência e outubro também. Novembro segue sem óbitos.

Vacinação Covid

Pessoas a partir de 40 anos que tomaram a 1ª dose de Janssen e a 2ª e 3ª doses de qualquer outra vacina seguem tomando a 4ª dose (3º reforço) com Janssen, Astrazeneca ou Pfizer nas 19 salas de vacinação do município. Seguem disponíveis também a 1ª, 2ª e 3ª doses para pessoas a partir de 12 anos, a 4ª dose ou 2º reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos, a 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos e 1ª e 2ª doses de Pfizer infantil para crianças de 5 a 11 anos.

A 1ª dose da vacina contra a Covid em bebês de 6 meses a dois anos com comorbidade também segue sendo aplicada de 08h às 16h30 nos seguintes locais e dias: Segundas: CS São João (R. Wenceslau Braz, 470); Terças: CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327); Quartas: UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331); Quintas: ESF Iporanga (R. João Alves França, 502); e Sextas: UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625). Documentos: Cartão de vacina, Cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável. Ao final do dia, havendo doses restantes nos frascos (xepa), poderão ser vacinadas crianças nessa mesma faixa etária sem comorbidades.

Já a 1ª dose de Coronavac em crianças de 3 e 4 anos e a 2ª dose de Coronavac em quem tomou a 1ª dose há mais de 28 dias também pode ser encontrada, a partir das 08h, às segundas na UBS Orozimbo Macedo; às terças nos ESFs Catarina, Eldorado e Esperança; às quartas no ESF Itapuã II, CS São João, CS Progresso, UBS Luxemburgo e UBS Belo Vale (este a partir das 10h); às quintas na UBS N.S. das Graças, CS Santa Luzia, ESF Alvorada e CS Santo Antônio; e às sextas no CS Montreal, ESF CDI I e UBS Cidade de Deus. Mediante agendamento: ESF Fazenda Velha (3773-8214) e ESF Barreiro (3773-2441). Documentos: Cartão de vacina, Cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável. O município recebeu poucas doses do Ministério da Saúde. Vacinas disponíveis enquanto durar o estoque. Vacine seus filhos o quanto antes.

Meningo C

Segue o cronograma de vacinação de trabalhadores da educação do Ensino Superior e Técnico, dos profissionais da saúde e dos estudantes da educação superior e técnico com a vacina Meningo C. Este imunizante ajuda a proteger contra o tipo C da doenc¸a meningocócica, que pode evoluir para meningite e outras doenças graves causadas pelas bactérias meningocócicas. Locais (08h às 16h30): ESF: Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança, Iporanga e Itapuã II; UBS: Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS: Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. Locais (08h às 18h30): UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos: identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante que trabalha na educação ou na saúde. Demais públicos serão contemplados em breve.

Meningite ACWY

A vacina da Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 15 anos também segue disponível, de 08h às 16h30, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graça; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Iporanga, Manoa e Várzea. E de 08h às 18h30, em horário estendido, nas unidades de saúde do Belo Vale, Luxemburgo e Cidade de Deus. Documentos: cartão SUS, documento com foto e cartão de vacina.

Vacina BCG

A BCG também continua sendo aplicada às segundas-feiras no CS Santo Antônio (Rua Dr. João Batista, 1.327, Santo Antônio, 3773-9147); terças-feiras no CS São João (Rua Wenceslau Braz, 470, São João, 3776-5454); quartas-feiras na UBS Belo Vale (Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale); quintas-feiras no CS Várzea (Rua João Reis, 83, São Geraldo, 3774-6464); e sextas-feiras na UBS N. S. das Graças (Rua Felipe dos Santos, 1.331, N.S. das Graças, 3775-2925), de 09h às 15h. Público: recém-nascidos que ainda não receberam a BCG.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.528 adultos e a 2ª dose em 178.835. Receberam 1ª dose da Janssen 5.958 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 16.754 vezes e a 2ª dose em 10.968 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 121.487 pessoas e a 2ª dose de reforço em 42.874 pessoas. Ao todo, 563.404 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 18 de novembro.