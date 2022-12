O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) enviou um comunicado à imprensa alertando a pacientes e público do entorno do complexo de saúde sobre treinamento que será efetuado em conjunto com o Corpo de Bombeiros que será feito nessa quarta (30).

Foto: Alan Junio

De acordo com a nota, a ação chamada de "Rota de Fuga", serve para realizar a evacuação de pessoas de maneira segura do hospital em emergências extremas. O hospital relata que pode acontecer "barulhos e movimentações extra ao normal do dia-a-dia".

Confira nota na íntegra: