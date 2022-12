Onde está João? Família de Prudente de Morais procura por gato abandonado em Sete Lagoas

Uma família de Prudente de Morais está aflita. O gato de estimação, de nome João, acabou sendo transportado no capô de um carro; o animal foi deixado em Sete Lagoas.

João foi abandonado no estacionamento da antiga casa de shows People Dance / Foto: arquivo pessoal / Otávio Batista

De acordo com a família, o gato é extremamente dócil, e não saía de casa com frequência, já que ele tem uma fratura na pata traseira. João entrou no capô do carro na última quinta-feira (24), e o motorista percebeu um barulho estranho no veículo: quando viu, era o gato. O animal foi deixado na Rua Policena Mascarenhas, próximo ao supermercado Santa Helena Progresso.

Desde então, a família está preocupada com o destino do felino. Como João tem uma fratura, eles acreditam que o gato tenha muita dificuldade ao estar na rua. Informações sobre o paradeiro do animal podem ser repassadas aos telefones 31 99761-2175 ou 31 99644-6142.

Da redação