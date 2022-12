Mais um dia nublado com chuva em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Um dia nublado, com chuva o tempo todo e temperatura amena: esta é a quarta-feira (30) do tempo em Sete Lagoas. Confira detalhes.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As temperaturas estão em equilíbrio, com mínima de 19ºC e máxima de 26ºC, como aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com o céu encoberto, a chuva pode aparecer a qualquer hora, com trovoadas isoladas entre à tarde e à noite.

Sete Lagoas permanece na área de alerta de chuvas intensas, com volumes pluviométricos que podem chegar até 50mm.

Da redação com Inmet