Defesa Civil fortalece seu plano emergencial com simulação em áreas de alagamento

Pelo terceiro ano consecutivo a Defesa Civil de Sete lagoas coordenou uma simulação que integra o plano emergencial de atuação em áreas de alagamento. A atividade realizada neste domingo, 27 de novembro, reuniu diversos órgãos das áreas de segurança e salvamento em pontos onde, em momentos de fortes chuvas, inundações podem colocar a vida humana em risco.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Desta vez, os locais escolhidos foram trechos da avenida Zoélio Sola, 715, no bairro São João, e da avenida Doutor Renato Azeredo, 2.319, no bairro Chácara do Paiva. Esse tipo de exercício permite a análise de toda logística e do tempo de acionamento dos recursos necessários para o socorro da população. “O sistema de defesa civil reúne o maior número de órgãos nesta atividade para manter seu plano de contingência atualizado. Além do exercício prático também priorizamos a conscientização da população com material informativo. Todos devem estar preparados para agir em situações de alagamento”, comentou Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil.

A simulação também já foi realizada na avenida Prefeito Alberto Moura, bairro Luxemburgo, avenida Divino Padrão, bairro Santo Antônio e rua Santa Luzia, bairro Bom Jardim. O plano segue um mapeamento que identificou todos os locais de Sete Lagoas onde podem ocorrer inundações em momentos de chuvas torrenciais. “Todos os envolvidos têm suas atribuições nos momentos de inundações. É muito importante que o cidadão não se arrisque e evite transitar por esses locais quando o nível da água estiver muito alto”, alerta o Capitão Figueiredo, do Corpo de Bombeiros.

Também estão envolvidos no plano, o 4º GAAAe, Polícia Militar, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, SAMU e Defesa Civil de Jequitibá.

Com Prefeitura de Sete Lagoas