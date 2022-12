Sol entre nuvens e chuva ao entardecer: confira a previsão do tempo em Sete Lagoas

O primeiro dia de dezembro será de sol com nuvens durante boa parte do dia, com possibilidade de chuvas mais à tarde e noite em Sete Lagoas. Confira a previsão do tempo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a amplitude térmica começará a ficar menor, com mínima em 20ºC e máxima em 27ºC. O final de semana na cidade será com chuva e temperaturas que roçarão os 25ºC.

A cidade está sob alerta de chuvas intensas, com precipitações que chegarão a acumulados de 50mm.

Da redação com Inmet