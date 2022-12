Seminário abordou ações para fortalecer Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas em Sete Lagoas

O auditório da Faculdade Atenas recebeu nesta quarta-feira, 30 de novembro, um ciclo de debates e palestras com o objetivo de fortalecer uma importante atuação do poder público na saúde mental. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - realizou o Seminário de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas. Uma oportunidade de reunir profissionais e especialistas avaliando e sugerindo práticas para reduzir os danos aos usuários e aumentar a assistência.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A programação foi iniciada às 7h30 e terminou às 17h. Neste período, temas importantes como abordagem clínica, estratégias de acolhimento e consultas na rua foram abordados. “São temas relevantes que fortalecem nosso programa de capacitação de servidores que atuam na área. É preciso estar preparado para receber, tratar e garantir que os usuários retornem à sociedade totalmente curados”, avaliou o prefeito Duílio de Castro.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das Redes Assistenciais, mantém uma forte estrutura na saúde mental. Além do tratamento humanizado, equipes também oferecem apoio aos familiares que ficam na retaguarda do usuário durante o tratamento. Além do CAPS Álcool e Drogas (rua Milão, 15, Jardim Europa), existem o CAPS II Adulto (rua Amazonas, 434, Boa Vista) e o CAPS Infantil (rua Floriano Peixoto, 259, Centro). “Esse debate é extremamente relevante em nosso cenário. Sabemos dos poderes devastadores que o álcool e as outras drogas exercem na vida das pessoas e o impacto social que trazem. Por isso, oferecemos uma estrutura completa para que todos possam ser tratados e assim vencer esse mal que aflige o corpo, a mente e a alma”, ressaltou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Sete Lagoas foi a sede, mas o seminário reuniu um público regional. Temas atuais, experiências locais, de outros municípios e ainda a participação de especialistas conceituados transformaram o seminário em referência em toda a rede envolvida. “Um momento muito importante para a nossa cidade. Temas como a clínica do CAPS Álcool e Drogas, nossa unidade adulto, a implantação do consultório na rua e os nossos mecanismos de atenção psicossocial integraram o cronograma do evento”, detalhou Isabella Oliveira, Referência em Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde.

Com Prefeitura de Sete Lagoas