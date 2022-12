Ginásio recebe Mostra Cultural e Pedagógica das Escolas Municipais de Tempo Integral

Um momento de consolidação dos trabalhos realizados em 2022. Assim pode ser resumida a Mostra Cultural e Pedagógica das Escolas Municipais de Tempo Integral de Sete Lagoas, evento realizado nesta quarta-feira, 30 de novembro, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Ao longo do dia, alunos das escolas municipais participantes, Dalva Ferreira Diniz, Dr. Márcio Paulino, Hilário Pereira da Fonseca, Jovelino Lanza, Marilza Fleury, José Jacinto Godoy, Prof. Vasco Damião, Regina Vitalino Botelho, Renato Teixeira Guimarães e CAIC Prof. Galvão, apresentaram espetáculos de canto, dança, teatro e capoeira, além de exposições com materiais recicláveis.

"Nós iniciamos esse trabalho no começo de 2022 como uma proposta para minimizar os impactos que a pandemia trouxe na alfabetização e no desenvolvimento educional dos alunos. Assim, implementamos o projeto de tempo integral em dez escolas e hoje estamos aqui com as oficinas de artesanato e letramento e as apresentações artísticas, em um evento de muita alegria e aprendizado", avaliou a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Márcia Veiga.

Para o secretário municipal adjunto de Educação, Renato Gomes, trata-se de uma recomposição de aprendizagem que ficará marcada. "Com certeza é de uma valia muito grande, tanto para os alunos quanto para nossos profissionais. São estudantes com vontade de aprender e muito entusiasmo. Esse evento ficará marcado na vida dos alunos, dos professores e principalmente na Educação do município de Sete Lagoas", prevê.

Embora econômicas e tímidas nas palavras, as crianças brilharam na quadra, que se transformou em um grande palco. "Estou gostando muito desse evento porque tem dança, tem várias coisas legais", disse Victória Yasmin Teixeira Mendes, 11 anos, da Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães. "Legal, maneiro, divertido...essas coisas. O que mais gosto é da capoeira", completou Laura Victória, 9 anos, da Escola Municipal Jovelino Lanza. A edição deste ano recebeu dez escolas e a expectativa é que 13 unidades educacionais participem no ano que vem.

Com Prefeitura de Sete Lagoas