Castramóvel termina castrações gratuitas do ano na UniverCemig atendendo a seis bairros

O Castramóvel da Secretaria Municipal de Saúde termina o ano seguindo em dezembro para a região dos bairros Santa Luzia, Recanto da Serra, Vila Santa Helena, Vila Ipê, Cedro Cachoeira e Jardim Cambuí. Toda terça e quarta, nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estará na UniverCemig (R. Rui Barbosa, 519, Vila Ipê). O atendimento é de 7h30 às 16h, mas é preciso chegar cedo, pois são distribuídas 30 senhas por dia. Os cães e gatos devem estar em jejum de 12 horas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Para castrar o animal, além das cópias do documento de identidade e comprovante de endereço, é preciso apresentar também um comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos ou a carteira de trabalho que comprove a situação de desempregado. "Continuamos nosso programa de controle populacional com o Castramóvel. Convidamos a população da região para aproveitar essa oportunidade de castrar seus cães e gatos gratuitamente", reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Somente em 2022, o Castramóvel já esteve nos bairros Itapuã I e II, Vale do Aritana, Santo Antônio, Barreiro, Emília, Montreal, Interlagos, Estiva, Silva Xavier, Pousada do Sol, Fazenda Velha, Planalto, Alvorada, JK, São Francisco, Del Rey, Anchieta, Brasília, Indústrias, Quintas da Varginha, Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo.

CADASTRO

O CCZ também abre, todo dia 15 de cada mês, o cadastro para esterilização gratuita de cães e gatos que são realizadas em sua sede. O procedimento é oferecido somente para Sete Lagoas. Para serem castrados, os animais devem ter no mínimo seis meses e no máximo sete anos de idade. Link para cadastro: http://zoonoses. setelagoas.mg.gov.br/cadastro. php

Com Prefeitura de Sete Lagoas