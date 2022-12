Pré-vestibular EliteMaster abre processo seletivo para BOLSÃO ENEM

O Pré-vestibular EliteMaster está com inscrições abertas para o bolsão 2023. Serão 10 bolsas parciais para os primeiros colocados para as turmas Tarde e Noite. Não perca tempo e entre para este time de campeões, vagas limitadas! Inscreva-se já! Prova gratuita!

A prova será realizada no dia 17 de dezembro das 8:00 às 12:00 na Rua Dr. Pena 35, centro, Sete Lagoas, no modelo ENEM, exceto língua estrangeira e redação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3774-5421 ou clicando no botão Inscreva-se já!



Além da equipe brilhante de professores com experiência nas principais instituições de ensino do Brasil também contamos com a parceria pedagógica de sistema de ensino Bernoulli que envolve plataforma de ensino, apostilas e simulados!

Com mais de oito anos de mercado, o Pré-vestibular EliteMaster é líder em aprovações nos principais vestibulares do país, em Sete Lagoas e região. Foto: divulgação

Contato e localização

Endereço: Rua Dr. Pena 51, Centro de Sete Lagoas/MG

Telefone: (31) 3776-5421

Site: http://www.cursoelitemaster.com.br

E-mail: contato@elitemaster.com.br

Instagram: @cursoelitemaster

Facebook: Curso EliteMaster

Foto: Túlio Thales

com ASCOM EliteMaster