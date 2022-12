Sete Lagoas: servidores municipais recebem nova antecipação do 13°

Mais uma boa notícia para o funcionalismo municipal e para a economia da cidade, de uma forma geral. O prefeito Duílio de Castro anunciou, na manhã desta segunda-feira, 5, a antecipação do pagamento do 13º salário de todos os servidores da Prefeitura de Sete Lagoas. O cronograma divulgado anteriormente previa o depósito nas contas no próximo dia 9 de dezembro, sexta-feira, mas a nova data será já nesta quarta-feira, 7, véspera do feriado municipal de Imaculada Conceição.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

No dia 20 de outubro, a administração municipal definiu a escala de pagamento de fim de ano. Um cronograma abrangente de salários antecipados dos meses de novembro, dezembro, 13º salário e acertos rescisórios representa uma injeção de quase R$ 130 milhões da economia de Sete Lagoas e reflete em toda a região. “Isso representa o respeito que temos com o servidor público. Essa é uma premissa de nossa administração, que vai muito bem devido ao apoio de todo o funcionalismo”, define Duílio de Castro.

Somente com o 13º salário, a Prefeitura paga em valores líquidos quase R$ 26 milhões. A escala será concluída no dia 28 com a antecipação do pagamento dos salários de dezembro, que totaliza quase R$ 28 milhões. “Mais um dia de boa notícia. Teremos o feriado na quinta e o ponto facultativo na sexta-feira e, com isso, o servidor municipal poderá planejar e investir seus recursos fechando o ano com chave de ouro. Meus agradecimentos a todos que ajudam a construir uma cidade cada vez melhor e mais bonita”, ressaltou o prefeito.

Um grande diferencial na escala foi a conclusão do pagamento de todos os acertos rescisórios, um dívida história da Prefeitura que envolvia, inclusive, outras administrações. Somente com esta demanda, no dia 23 de novembro, foram investidos mais de R$ 16 milhões líquidos, já no bolso de servidores e ex-servidores que tinham direito ao pagamento.

Com Prefeitura de Sete Lagoas