Campanha Natal Solidário 2022 é lançado em Sete Lagoas, saiba como doar

O sistema Fecomércio, SESC e SENAC já iniciaram a campanha do Natal Solidário para o ano de 2022. Serão arrecadados alimentos e brinquedos a serem doados para famílias vulneráveis de todo o estado - Sete Lagoas tem seu posto de doação.

De acordo com os sindicatos patronais, foram arrecadados mais de 210 toneladas de alimentos e 2 mil brinquedos doados, atendendo 262 mil pessoas no ano passado. “A campanha Natal Solidário tem grande importância para o Sistema. É uma oportunidade de unir a excelência do nosso trabalho, especialmente na área da Assistência Social, com o engajamento da população e dos colaboradores para ajudar quem mais precisa. É muito recompensador para todos nós fechar o ano fazendo o bem”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, Nadim Donato.



Como doar

As doações para o Natal Solidário podem ser realizados nas sedes do SESC e SENAC em Sete Lagoas: SESC - Rua Francisco Vicente, 23, Papavento; SENAC - Rua José Duarte de Paiva, 775 – Santa Luzia.

Uma novidade em 2022 é a possibilidade de colaborar com a campanha fazendo uma doação em dinheiro via PIX. As quantias devem ser enviadas para a chave mesabrasilpix@sescmg.com.br.

Da redação com Fecomércio