Assistência Social e Conselho realizam 10ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente

Deliberar sobre propostas para garantia e melhoria dos direitos da criança e do adolescente em Sete Lagoas. Essa foi a proposta da 10ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, realizada nesta terça-feira, 6 de dezembro, no auditório da Faculdade Santo Agostinho. O evento reuniu diversas entidades, associações e os diversos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura.

Foto: Magda Speltz, presidente do do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas



"A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, juntamente com o apoio do nosso prefeito Duílio de Castro e com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realiza mais este evento para proteção e garantias dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Agradecemos a todas as entidades e instituições parceiras e esperamos que saiam boas propostas deste evento", afirmou a secretária da pasta, Luciene Chaves.



O evento contou com a participação de representantes do sistema judiciário, Vara da Infância e Juventude, Defensoria Pública, Promotoria, Conselhos Tutelares, as organizações da sociedade civil (OSCs), OAB, Comissariado, as próprias crianças e adolescentes também presentes ou representadas, além do poder público municipal como Saúde, Educação e Assistência Social.



A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas, Magda Speltz, falou sobre a importância do evento. "Todo o sistema de garantias de direitos para esse público está muito bem representado. Daqui sairão propostas importantes para a melhoria dos serviços públicos para essas crianças e adolescentes, que são prioridade entre as outras políticas", explicou Magda Speltz. Além de palestras e paineis de debates, o evento contou com exposições de entidades parceiras.

Com Prefeitura de Sete Lagoas