Polo UAB e programa Aproxime-se realizam live sobre comércio pela internet nesta quarta-feira

O Polo UAB de Sete Lagoas, coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), foi contemplado com mais uma ação do Projeto Cidadania do Aproxime-se, programa de extensão realizado pelo Centro de Apoio à Educação à Distância da Universidade Federal de Minas Gerais (Caed/UFMG). Desta vez, uma live aberta ao público terá como tema o comércio de produtos pela internet. A transmissão será realizada nesta quarta-feira, 7 de dezembro, às 17h, pelo link

eadufmg.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O tema da live é "Monte seu negócio virtual: dicas sobre vendas de produtos pela internet e criação de lojas virtuais". A iniciativa reflete o crescimento dos negócios virtuais durante a pandemia da Covid-19 e a experiência e formação da equipe de bolsistas. Haverá emissão de certificados para os participantes. Os palestrantes serão os bolsistas Amanda M. Ferreira, Emerson C. L. Almeida, Laís C. Guerra, Luiz Paulo Borges, Sophia R. N. Duarte e Tiago F. Cruz.

APROXIME-SE

O Aproxime-se é um programa de extensão do Caed/UFMG que objetiva orientar ações de extensão nos polos de EaD no estado de Minas Gerais, visando aproximar ainda mais o polo e a comunidade, tanto acadêmica como local. O desenvolvimento do programa visa proporcionar atividades educativas nos polos mineiros e constituir um locus ativo de encontro, de formação de profissionais, bem como da divulgação do saber, da ciência e da tecnologia. Além disso, visa instituir um espaço para discussão de questões atuais, de elucidações à população de problemas locais e de fortalecimento da formação do aluno da graduação à distância e presencial e da atividade docente. Nessa conjuntura, o Aproxime-se realça a presença da UFMG nas cidades mineiras ao convidar os munícipes a se apoderarem de seus recursos e possibilidades, a partir de parcerias, cursos, atividades acadêmicas, culturais e tecnológicas.

