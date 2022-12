Previsão do tempo: sol entre nuvens e chuva nesta quarta em Sete Lagoas

A quarta-feira (7) do clima em Sete Lagoas promete ser o "replay" das últimas semanas, com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuvas podem acontecer a qualquer momento, com destaque para a noite. A temperatura fica na casa dos 19ºC de mínima, 26ºC de máxima.

Sete Lagoas está sob alerta de chuvas intensas do Inmet, com concentrado até 50mm.

Da redação com Inmet