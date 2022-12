Prefeitura oferta ônibus gratuitos para aquecer economia de Sete Lagoas no fim de ano

Depois de garantir uma escala de pagamentos de servidores de fim de ano que totaliza quase R$ 160 milhões, a Prefeitura de Sete Lagoas promove mais uma ação para fomentar a economia da cidade e ainda fortalecer o clima de confraternização do período natalino. Desta vez, o benefício vem com a gratuidade da tarifa em todas as linhas do transporte coletivo em quatro datas de dezembro.

Foto: Ascom Prefeitutra de Sete Lagoas.

A gratuidade, regulamentada pela Lei 9.463, originada do Projeto de Lei nº 479/2022 de autoria do prefeito Duílio de Castro, foi aprovada pela Câmara Municipal em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 6. A legislação define que os usuários não pagarão passagens nos dias 8, 11, 18 e 25 de dezembro. “Criamos mais uma oportunidade de movimentar a economia da cidade. Isso é importante para os servidores municipais que já estão com o 13º salário na conta e para o público em geral. Aproveitem a oportunidade e visitem seus parentes e amigos e fortaleçam nosso clima festivo de final de ano com compras em nosso comércio”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

As datas são estratégicas, já que o comércio local definiu seu funcionamento durante todos os dias da semana, inclusive nos domingos que antecedem o Natal, para aproveitar a onde de crescimento das vendas de fim de ano. Nesta quinta-feira, 8, por exemplo, quando é celebrado o feriado de Imaculada Conceição, lojas de tradicionais pontos comercias e de shopping estarão abertas. “Uma lei de grande alcance, inclusive, com reflexos na harmonia das famílias. Graças a um governo equilibrado, responsável e ao comprometimento de todo o funcionalismo podemos promover um Natal iluminado para muitas famílias”, ressalta Duílio de Castro. O benefício é concedido pela Prefeitura por meio de subvenção econômica que totaliza R$ 250.861,50.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.