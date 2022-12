Coletivo feminino setelagoano 'Nós que Enlaçam' se reúne para refletir sobre o que é ser mulher nos dias atuais

Questões sobre papéis da mulher em nossa sociedade, seus direitos, deveres, movimentos de luta e porque não vontades individuais e coletivas têm sido cada vez mais colocadas em debate. Essa troca necessária de conversas foi o que motivou a psicóloga e psicanalista setelagoana a criar o coletivo feminino Nós que Enlaçam. O grupo se reuniu ontem (06) na Casa da Cultura para celebrar os dois últimos anos de atividades.

Integrantes do coletivo Nós que Enlaçam. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.

Relembrando suas memórias mais afetivas dos tempos em que visitava a casa de sua avó - esposa, mãe de quatro filhos, costureira profissional e professora de corte e costura -, sua gravidez e o período de formação em Psicologia, Ellen Braga começava a se perguntar "se as mulheres podem ser o que quiser, por que escolhem ser mães?", "isso não é pressupor que todas as mulheres são iguais?", "se elas não são iguais, então o que é ser mulher?".

E tais perguntas ficavam cada vez mais latentes quando Ellen começou a fazer atendimentos clínicos de psicologia. Daí surgiu a ideia de criar o Nós que Enlaçam para convidar mulheres a contar suas histórias a outras e juntas cooperarem na busca de uma resposta do que é ser mulher atualmente. Sem objetivo de alcançar uma definição precisa, mas sim aproveitando a jornada de reflexão.

A proposta do coletivo é bastante baseada numa pratica da psicanálise que coloca as pessoas em local de fala para que a conversa seja engrandecida, e não somente um monólogo onde uma "profissional fala, a paciente ouve".

Encontro do Nós que Enlaçam teve memórias, descontração e agradecimento pelas experiências compartilhadas. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.

No encontro de ontem, Ellen Braga inclusive lembrou que antes do advento da psicanálise por Sigmund Freud, as dores e angústias femininas eram comumente chamadas de "histeria", numa colocação pejorativa e de opressão às mulheres. Desde então, o discurso vem sendo ampliado com abordagens sociais mais adequadas.

Em 2021 o coletivo pôde se reunir presencialmente poucas vezes devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Mas as atividades ocorreram por meio de lives no Instagram nas quais as convidadas puderam dialogar sobre cidadania, liberdade feminina, empreendedorismo, maternidade, arte, amor, sororidade.

Já em 2022 puderam ser feitos oito encontros presenciais onde foram compartilhadas histórias de mulheres, carinho e receptividade. Para 2023 o grupo pretende seguir com os trabalhos convidando novas participantes.

As lives ficaram gravadas e podem ser conferidas por quem se interessou pelo coletivo no Instagram da idealizadora do Nós que Enlaçam @ellenbraga_psi. Além disso, Ellen também deixa aqui o WhatsApp para quem deseje obter mais informações: (31) 9 9807 9642.

Da Redação, Vinícius Oliveira.