Conheça a ME ELÉTRICA de Sete Lagoas e tenha segurança e qualidade no serviço!

A ME ELÉTRICA é uma empresa especializada em Instalação e Manutenção em diversas categorias da área.

Foto: ME ELÉTRICA/Divulgação.

Atuando desde 2015, a empresa oferece serviços residenciais, prediais, comerciais e rurais com agilidade e qualidade, seguindo sempre todos os padrões exigidos pelas Normas.

A ME ELÉTRICA propõe em seus orçamentos somente o serviço prestado ou incluindo materiais a serem usados, de acordo com a solicitação do cliente. Levando em consideração os variados valores de materiais, a empresa entrega até três orçamentos de diferentes locais para atender da melhor forma a aquisição do cliente.

Os serviços são entregues com garantia e prazo para que os clientes tenham segurança e confiança na manutenção que necessitarem!

O contato com a ME ELÉTRICA pode ser feito através do número: (31) 9 9594-6762.