Fábrica da Iveco em Sete Lagoas produzirá 530 vans adaptadas para PCDs

A Iveco foi a vencedora da licitação de fornecimento de 530 vans para transporte de passageiros com deficiência, promovidos pelo governo do estado de São Paulo. Os veículos serão construídos em Sete Lagoas.

Foto: Iveco Latin America / Divulgação

O certame aconteceu na última quinta-feira (1º) na capital paulista. Ao menos 400 municípios do estado receberão os veículos, adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e que usam cadeira de rodas: “A acessibilidade é um dos principais desafios da mobilidade nacional e, por isso, trabalhamos de forma contínua no desenvolvimento de produtos com tecnologias que promovam um transporte mais inclusivo para todos”, afirma Danilo Fetzner, diretor da divisão da Iveco Bus.

A produção dos 530 veículos ainda não foi informada pela montadora. Recentemente, uma licitação para a produção de 98 veículos blindados para o Exército que seriam fabricados em Sete Lagoas pela Iveco foi cancelada pela justiça por "desvio de finalidade".

