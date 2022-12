Natal Sem Fome: moradores do Jardim dos Pequis tem domingo com dignidade e diversão

Moradores do Jardim dos Pequis tiveram um domingo (11) diferente: uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e o Projeto Aproximar realizaram o "Natal Sem Fome", evento que teve diversão e prestação de serviços gratuitos à população, além de um almoço comunitário de natal, no CEU das Artes.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Entre as atrações, estavam brinquedos para as crianças, oficinas sociais, atendimentos gratuitos como corte de cabelo e aferição de pressão, pintura facial, brincadeiras com direito a personagens infantis e a Carreta Trololó, além do almoço com refrigerante e iogurtes e picolés de sobremesa.

De acordo com a secretária municipai de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, o evento consiste em, simbolicamente, levar o espírito do Natal a uma população vulnerável. "Nosso desejo seria atingir a todos os vulneráveis do município e infelizmente não é possível. Portanto, a Secretaria está de portas abertas nos CRAS, sempre acolhendo-os com suas necessidades e com humanismo. Fazemos assistência social de verdade e não assistencialismo.", diz.

O prefeito Duílio de Castro também levou sua mensagem aos moradores. "Muita alegria, confraternização e solidariedade. Assim foi o domingo no bairro Jardim dos Pequis. A campanha Natal sem Fome é mais que distribuir alimentos. É prestação de serviços, brincadeiras e essa confraternização maravilhosa em um clima de paz e harmonia", comentou o prefeito.

"O nosso muito obrigado a todos os colaboradores e parceiros que apoiaram essa tão importante festa para a população", agradeceu o vereador Roney do Aproximar, um dos organizadores do evento. "Foi como muito orgulho e prazer que pude contribuir um pouco com essa maravilhosa festa. Parabéns a todos que participaram", congratulou Wagniton Antoniel, um dos parceiros da campanha. "Muito lindo! Parabéns, voluntários. Fiquei muito feliz com essa festa. Maravilhosa", comentou a moradora Yéssica Aguiar.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas