Cramam oferece artesanato de alta qualidade em feira realizada no Teatro Redenção

Um local icônico da cultura e história de Sete Lagoas está aberto para um evento especial de fim de ano. O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam) da Prefeitura de Sete Lagoas realiza até o dia 19 de dezembro, no Teatro Redenção, na rua Monsenhor Messias, ao lado do Mercadão, a feira Reciclando com Arte. Uma oportunidade de encontrar peças únicas de um artesanato de alta qualidade e de muito bom gosto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Cramam é mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep) e sua sede fica na rua das Dálias, 483, bairro Montreal, onde existe uma loja também para comercialização dos produtos artesanais. A feira no Teatro Redenção leva os materiais para um local de grande circulação de pessoas na região central de Sete Lagoas. “O cenário desta feira ficou perfeito ao unir trabalhos magníficos em um local emblemático. Fica o convite para que todos prestigiem a arte da equipe do Cramam”, comenta Cláudio Caramelo, presidente da Fumep.

Com boa quantidade de opções, a feira traz novidades confeccionadas com material reciclado. O reaproveitamento de peças de maneira, plástico ou metal originou peças que encantam os visitantes. “Devido às dificuldades que passamos com a pandemia, decidimos nos reinventar e isso permitiu a criação de todo esse material. Agradeço ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio incondicional ao Cramam e o Unifemm pela cessão deste espaço maravilhoso. Venha conhecer a feira e curtir este espaço”, convida Karla Duffles, coordenadora da feira.

A feira fica aberta até o próximo dia 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira de 9h às 20h, e no sábado, de 8h às 13h. No local, a equipe do Cramam acompanha os visitantes explicando detalhes das peças que podem ser adquiridas com pagamento em dinheiro ou cartão de débito e crédito. “Depois de dois anos voltamos a realizar esta bela e criativa feira. Reciclamos, reutilizamos e reaproveitamos materiais que poderiam ser dispensados e conseguimos este resultado artístico. Prestigiem a nossa arte”, explica a artesã Edivane Hermetto.

A feira tem o apoio da Floricultura Cantinho Verde, do Ateliê Dias de Aroma e ainda do Centro Universitário Unifemm, que cedeu o teatro e pretende promover outras parcerias para evidenciar não só o Redenção, mas também outros espaços de seu patrimônio. “A nova gestão do Unifemm prioriza a abertura de seus espaços em parceria com a Prefeitura e a comunidade. Esta exposição mostra a importância dessas iniciativas, quando podemos conhecer o trabalho de artistas que muitas vezes ficam anônimos e, diante da grandeza do Teatro Redenção, ficam ainda mais bonitos. O Unifemm se felicita em poder participar do crescimento da cultura sete-lagoana”, ressalta Gracielle Teodora da Costa Pinto Coelho, pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação do Unifemm.

Com Prefeitura de Sete Lagoas