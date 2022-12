Prefeitura inicia segunda fase de reforma do Casarão Nhô Quin Drummond

Muito em breve a população de Sete Lagoas será presenteada com um "Novo Casarão". Depois de um minucioso processo licitatório, que envolveu análises de especialistas em restauração e aprovações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico (IEPHA), teve início na última semana a segunda etapa das obras de restauração do Casarão Nhô Quin Drummond.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o objeto do contrato proveniente do Processo Licitatório nº 143/2022, Pregão Eletrônico nº 043/2022, vencido pela empresa JR Projetos e Engenharia Ltda, serão feitos serviços de pintura geral das paredes, esquadrias e forros do prédio. Também está previsto no projeto a complementação das partes faltantes nas portas, marcos e janelas com próteses de madeira e posterior pintura de acabamento.

Na primeira etapa, realizada no início desse ano, a empresa RM Cultural, especialista em patrimônio cultural e turístico vencedora da licitação, realizou a restauração e cobertura da edificação. "Tínhamos um problema crônico, de anos, que era a infltração em períodos de chuva. Então foi instalada uma manta térmica, a madeira foi tratada e o telhado foi reinstalado. Com as chuvas desse mês, vimos que o problema foi totalmente sanado", conta a coordenadora do espaço, Carla Godoy. A previsão de conclusão dos trabalhos é de cerca de dois meses.

Com Prefeitura de Sete Lagoas