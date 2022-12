Acidente grave no Espírito Santo acontece com ônibus que trazia passageiros para Sete Lagoas

Um acidente na BR 262, em Domingos Martins, entre um ônibus que seguia de Guarapari para Sete Lagoas, e um veículo de passeio aconteceu na noite deste domingo - 11. Dentro do carro o motorista morreu e a pessoa do carona foi socorrida com vida e ferimentos graves. Foi necessário o Corpo de Bombeiros serrarem o veículo para o resgate das vítimas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada na noite deste domingo (11), por volta das 20h30, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no Km 89 da BR 262, Pedra Azul, em Domingos Martins.

O corpo da vítima, um homem de 38 anos, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No município de Serra, na madrugada de domingo, às margens da rodovia estadual ES 010, o motorista de um veículo de passeio morreu após o carro que dirigia colidir com um posto na altura da Praia da Baleia. O rapaz tinha 22 anos e não resistiu.

Um mulher estava com ele e foi resgatada para o Hospital estadual Doutor Jayme dos Santos Neves em estado grave. O impacto do carro no poste foi tão forte que ele tombou sobre o veículo.

Com ES Hoje