Papai Noel e Coral Clave de Fá se apresentam no Terminal Urbano na próxima quinta

A magia do natal segue encantando os sete-lagoanos. Depois da inauguração da iluminação natalina em novembro e do show do Papai Noel e banda no Natal Mágico CDL no início de dezembro, ambos na Praça da Feirinha, agora chegou a vez de o Terminal Urbano receber atrações da data mais feliz do ano. Nesta quinta-feira, 15 de dezembro, a partir das 16h, o bom velhinho apresenta seu show musical com participação especial do Coral Clave de Fá, da Escola Municipal Dalva Ferreira Dinis.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O show do Papai Noel no Terminal Urbano é mais uma parceria entre a Prefeitura e a CDL Sete Lagoas e faz parte da campanha Natal Mágico, que conta com a participação de mais de 200 lojas e vai até janeiro distribuindo cupons a quem comprar nas lojas participantes, serão R$ 50 mil reais em prêmios distribuídos aos sortudos. A lista das lojas participantes está em www.cdlsetelagoas.com.br.

Atrações

O Papai Noel, que encantou adultos e crianças com os grandes clássicos natalinos na Praça da Feirinha no dia 25 de novembro, retorna à Sete Lagoas em um show inesquecível. Já o Coral Clave de Fá, da Escola Municipal Dalva Ferreira Dinis, tem o comando do maestro Professor Fábio Antônio nas baquetas. Seus 20 componentes que irão apresentar um repertório cheio de surpresas. O evento é gratuito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas