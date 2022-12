Famílias inscritas em programas sociais têm direito a troca gratuita de antena parabólica em Sete Lagoas e outras cidades; confira

Famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que usam a antena parabólica tradicional para receber o sinal de TV em cidades da região de Belo Horizonte, devem ficar atentas para a troca do equipamento.

Kits de antena parabólica digital serão instalados para famílias inscritas em programas sociais — Foto: Siga Antenado/Divulgação

As operadoras de telefonia, Claro, Tim e Vivo, estão ampliando a faixa do 5G em várias cidades de Minas. (Confira mais abaixo)

O 5G opera quase na mesma frequência da antiga antena parabólica, para não ter interferência no sinal dos dois produtos, é necessária a troca da parabólica por um modelo mais novo.

A Siga Antenado, criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), oferece e instala gratuitamente os kits, para todas as famílias que fazem parte de programas sociais do Governo Federal. Um dos benefícios do novo kit é uma melhor qualidade de imagem.

Para ter direito, além de estar inscrito nos programas sociais, também é necessário já ter em casa uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando.

O agendamento pode ser feito no site da Siga Antenado. É importante reforçar que a instituição não procura as famílias por meio de telefone, e-mail ou mensagens.

As famílias não inscritas em programas sociais devem fazer a troca dos equipamentos por conta própria.

Veja as próximas cidades da Grande BH onde vai ser realizada a operação de agendamento e instalação do kit gratuito de parabólicas:

Arinos

Baldim

Barão de Cocais

Belo Vale

Betim

Bom Jesus do Amparo

Bonfim

Brumadinho

Buritis

Cabeceira Grande

Caeté

Capim Branco

Confins

Contagem

Esmeraldas

Florestal

Fortuna de Minas

Funilândia

Ibirité

Igarapé

Inhaúma

Itabirito

Itaguara

Itatiaiuçu

Itaúna

Jaboticatubas

Juatuba

Lagoa Santa

Mário Campos

Mateus Leme

Matozinhos

Moeda

Nova Lima

Pará de Minas

Pedro Leopoldo

Prudente de Morais

Raposos

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Manso

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

Sarzedo

Sete Lagoas

Vespasiano

Com g1