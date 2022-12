Projeto de estudantes setelagoanos leva doação às Voluntárias do Hospital Municipal; saiba como ajudar

Uma ideia que nasceu na escola, mas com potencial de dar frutos além das salas de aula. Assim nasceu um projeto de alunos do Colégio Santa Maria Minas em Sete Lagoas que tinha como objetivo disponibilizar absorventes nos banheiros da escola para quem precisasse, além de romper tabus sobre esse item tão necessário no cotidiano das mulheres. A ideia alcançou demandas maiores até encontrar a Associação das Voluntárias do Hospital Municipal de Sete Lagoas (AVHOM).

Grupo de estudantes realizou entrega dos itens arrecadados na sede da AVHOM. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.

O começo de tudo foram os projetos interdisciplinares anuais aplicados dentro do Colégio Santa Maria Minas. Neles os alunos são estimulados a se envolver em causas sociais com base nas ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. O grupo do 9º ano formado por Alarisse, Gyselle, Isadora, João Vitor, Maria Eduarda, Miguel e Pablo teve a ideia de colocar caixinhas nos banheiros femininos com absorventes para aquelas que precisassem usar sem necessidade de ter que pedir a alguém. Com o lema colaborativo "Pegue quando precisar, reponha quando puder!", a iniciativa rapidamente se firmou no Colégio e estimulou também participação de muitos meninos que se conscientizaram sobre o tema.

O coordenador pedagógico do ensino fundamental II e médio do Santa Maria Minas em Sete Lagoas, Cláudio França, incentivou o grupo a expandir o projeto além da escola. Assim, o grupo teve a ideia de levar as caixinhas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, pois conforme explica Maria Eduarda, "se na escola estamos vendo que isso foi tão bom, com um dia de teste já houve aprovação de todo mundo inclusive dos meninos querendo doar e ajudar, por que não levamos para o Hospital também? Porque é um local onde passam mutas pessoas, principalmente mulheres que precisam".

Maria Eduarda fala também da capacidade do projeto em atender uma necessidade que é natural das mulheres, evitar que elas se sintam constrangidas em pedir a alguém um absorvente e que terminem por usar outros meios não higiênicos durante o período menstrual. E sobre quem faz a doação, ela diz o quanto isso acaba sendo um ato de solidariedade com o próximo: "é como você se colocar no lugar da outra pessoa, ter empatia por ela", exemplifica a estudante.

Expandindo a ideia

O grupo conheceu então a AVHOM, Associação de Voluntárias que desenvolve trabalho de apoio emocional aos pacientes do Hospital e identifica quais recursos materiais essas pessoas estão precisando.

Jorma e Simone, duas das voluntárias, contam que a quantidade de insumos usados num dia comum do Hospital chega a ser surpreendente e que por isso doações são essenciais. Na manhã de terça (13) o grupo de estudantes se reuniu na sede da AVHOM para fazer a entrega de absorventes e pacotes de fralda que arrecadaram durante o projeto. As voluntárias já estudam uma forma de implementar a ideia das meninas e meninos nas dependências do Hospital, pois de fato a demanda por absorventes entre pacientes mulheres é grande e tal iniciativa seria de grande utilidade na rotina hospitalar.

Jorma e Simone explicam que a AVHOM tem como primeira abordagem ser uma instituição de apoio emocional e afetivo aos pacientes, e que numa segunda etapa são identificadas necessidades materiais. A Associação recebe doação de produtos de higiene pessoal, roupas em bom estado de uso e medicamentos que possam ser receitados aos doentes.

Para que você também ajude com trabalho voluntário, doações e claro, caso necessite do suporte da AVHOM durante atendimentos médicos no Hospital Municipal, sua sede fica na Rua Recife, nº 161, Bairro Canaã em Sete Lagoas/MG, aberta de segunda a sexta das 14h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone (31) 3776 5411, ou mesmo com as voluntárias Jorma no (31) 99626 6586 ou Simone, (31) 99778 6836.

Da Redação, Vinícius Oliveira.