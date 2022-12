Advogado de Montes Claros está desaparecido; carro conduzido por estranhos é visto em Sete Lagoas

Um advogado, de Montes Claros, está há mais de uma semana sem dar notícias de seu paradeiro. O homem foi visto em Sete Lagoas há cerca de dois dias - e até o momento, nenhuma pista de sua localização na cidade foi encontrada.

Alexandre Mauro Barra está desaparecido / Foto: arquivo pessoal / Alexandre Barra

Alexandre Mauro Barra tem 34 anos e foi visto pela última vez na terça (13), dizendo aos familiares que iria buscar a namorada. Mas, o advogado criminalista desapareceu, deixando os parentes atônitos: com hábitos tranquilos, Alexandre não tinha programado nenhuma atividade trabalhística fora de Montes Claros.

No mesmo dia, o carro de Alexandre (um Fiat Toro preto, de placa PZZ 1194) foi rastreado no pedágio da BR 040, entre Sete Lagoas e Capim Branco - de acordo com informações, duas pessoas estavam no veículo, conduzindo-o. Desde então, o paradeiro do advogado é uma incógnita, já que os familiares apontam que o homem não tinha desafetos.

A Polícia Civil já foi acionada e informou que está investigando o desaparecimento de Alexandre, mas, não podem fornecer mais detalhes sobre o caso. Informações sobre o paradeiro de Alexandre Mauro Barra podem ser repassadas para o (38) 99189-2223.

Da redação