Escola de Silva Xavier envolve alunos em projeto de conscientização ambiental e sustentabilidade

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Regina Vitalino Botelho, localizada no distrito de Silva Xavier são exemplo em iniciativas de conscientização ambiental e sustentabilidade. Esse destaque foi conquistado por meio de uma ação realizada, em parceria com o Projeto Atitude e outros parceiros, que está refletindo positivamente na comunidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O projeto teve como ponto alto o plantio de mudas de árvores nativas no sítio Recanto dos Pássaros, propriedade do Sr. Geraldo, no último domingo, dia 11. No total, foram 30 alunos que também participaram de palestras, com o tema educação ambiental, para expandir o conhecimento sobre preservação e sustentabilidade. “Vamos formar cidadãos conscientes sobre o papel de cada um no processo de preservação dos nosso recursos naturais”, ressalta Maria Flora Figueiredo, coordenadora da escola Regina Vitalino Botelho.

A iniciativa ganhou força com a participação do Projeto Atitude Ação Social idealizado por Edvar Heleno da Silva é que há 12 anos coordena programas, palestras, cursos e atividades direcionadas à sustentabilidade. Ainda apoiam este projeto em Silva Xavier, a Guarda Civil Municipal, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Alfa Metalúrgica, Sublimart, Mecânica Tom, Clube da Bebida e Clínica de Reabilitação Gislene.

