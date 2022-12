Carro de advogado desaparecido é encontrado em motel de Contagem

Foi encontrado em um motel de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, o carro do advogado criminalista Alexandre Mauro Barra, desaparecido há cerca de quatro dias. O veículo tinha sido visto pela última vez em Sete Lagoas na terça-feira (13).

Carro de Alexandre Mauro Barra flagrado no pedágio da Via 040, entre Sete Lagoas e Capim Branco / Foto: reprodução redes sociais

A Polícia Civil de Montes Claros, cidade onde reside Alexandre, informou que dentro do Fiat Toro estavam dois relógios, carregador portátil de celular e uma bíblia. De acordo com a corporação, o veículo chegou ao motel por volta das 21h de quarta-feira (14).

Uma funcionária do motel relatou que o suposto cliente pediu a conta do estabelecimento após meia hora dentro da suíte - o indivíduo estava acompanhado de uma outra pessoa, que pernoitaria no local, enquanto a mesma iria embora através de uma corrida por aplicativo.

Após o pernoite, os funcionários do estabelecimento perceberam que o veículo permaneceu ali, e descobriram que não havia mais ninguém na suíte. A Polícia Militar foi acionada, e foi descoberto que o carro em questão pertencia a Alexandre Barra.

O caso

O advogado de 34 anos é natural de Montes Claros, norte de Minas. De acordo com familiares, na terça (13) ele comunicou aos familiares que iria buscar a namorada, desaparecendo em sequência. No mesmo dia, a praça de pedágio da BR 040 entre Sete Lagoas e Capim Branco flagrou dois homens dentro do Fiat Toro de Alexandre, seguindo sentido Belo Horizonte.

Da redação com Gerais News