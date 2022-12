Prefeitura divulga classificação de inscritos no processo seletivo de cargos na Educação

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura divulgou nesta sexta-feira, 16 de dezembro, a classificação preliminar dos candidatos inscritos no processo seletivo para contratação da Educação para o exercício 2023. A seleção é para vários cargos disponíveis em escola públicas municipais e unidades educacionais conveniadas.

Foto: Reprodução/Internet

A medida visa a contratação de profissionais para o 1º semestre de 2023 até que seja finalizado o concurso público da pasta, com inscrições de 2 de janeiro a 2 de fevereiro pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. A contratação será regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e demais legislações vigentes, por tempo determinado e estritamente necessário para o atendimento da demanda existente nas situações de cargos vagos existentes até a promoção de novo concurso público, afastamentos e licenciamentos de funcionários, convênios com as instituições filantrópicas, programas e projetos, e profissionais para atender alunos com deficiência.

A classificação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura pelo link http://processoseletivoeducacao2023.setelagoas.mg.gov.br/classificacao10.php. Para saber sua posição, o inscrito deve clicar no cargo a ser consultado e em seguida definir em qual habilitação a consulta deve ser realizada.

Recursos contra a classificação podem ser impetrados nos dias 21 e 22 de dezembro por meio de formulário próprio disponível do EDITAL ou na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (rua Lassance Cunha, 174, Centro). A expectativa é que o resultado final seja publicado no dia 26 de dezembro.

Cargos

Analista de Suporte Computacional, PEB Anos Iniciais e/ou Anos Finais do Ensino Fundamental Educação Física, Assistente Social, Assistente de Biblioteca, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Ciências, Assistente Turno, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental História, Auxiliar de Almoxarifado, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Geografia, Auxiliar de Secretaria, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Língua Portuguesa, Auxiliar de Professor, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Matemática, Bibliotecário, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Língua Inglesa, Cuidador Infantil, PEB Anos Finais do Ensino Fundamental Ensino Religioso, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Instrutor de Oficina de Artes, Técnico de Biblioteca, Instrutor de Oficina Pedagógica, Técnico em Nutrição e Dietética, Instrutor de Informática, Técnico Superior de Ensino Administrativo, Inspetor Escolar, Técnico em Educação, Intérprete de LIBRAS e Linguagem de Sinais, Técnico Superior de Ensino.

