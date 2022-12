Programa Saúde na Escola encerra ano de atividades na E. E. Prefeito Zico Paiva

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa contribuir para o pleno desenvolvimento de estudantes da rede pública de ensino na educação básica por meio do fortalecimento de ações que integram as áreas de Saúde e Educação no enfrentamento de vulnerabilidades, na ampliação do acesso aos serviços de saúde, na melhoria da qualidade de vida e no apoio ao processo formativo dos profissionais de saúde e educação.

Foto: PSE/Divulgação.

As ações do PSE, em todas as dimensões, devem estar inseridas no projeto pedagógico da escola, levando-se em consideração o respeito à competência político-executiva dos estados e municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País e à autonomia dos educadores e das equipes pedagógicas.

É essencial o apoio dos gestores estaduais e municipais das áreas de educação e saúde, pois trata-se de um processo intersetorial que busca melhorar a saúde dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por problemas de saúde, além de lançar luz sobre os compromissos e pactos estabelecidos por ambos os setores.

A participação do município de Sete Lagoas se dá através das equipes do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) que ao longo do ano desenvolve e executa as ações que foram pactuadas com as escolas estaduais e municipais que foram comtepladas.

Na presente data, a equipe do NASF Luxemburgo (Fonoaudióloga Taysa, Educador Físico Hélio, Assistente social Roberta, Psicóloga Thainá e Nutricionista Valéria) encerrou o ciclo das atividades do Programa de Saúde na Escola (PSE) 2022 na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva.

Na foto a seguir: a parceria com vereador e prevencionista Ivan Luiz, o prevencionista Warley Moura e o ator/contador de histórias Paulinho do Boi na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva realizou as ações do Programa de Saúde na Escola (PSE) com os temas: Prevenção ao uso de Álcool, Tabaco, Crack e outras Drogas; Promoção da Cultura da Paz; Cidadania e Direitos Humanos e Prevenção da Violência e dos Acidentes por meio de apresentações teatrais e depoimentos para os alunos do ensino fundamental.

Foto: vereador e prevencionista Ivan Luiz, o prevencionista Warley Moura e o ator/contador de histórias Paulinho do Boi na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva. Créditos: PSE.

