Shows de Papai Noel e Coral Clave de Fá levaram Natal Mágico CDL ao Terminal Urbano

A magia do natal segue encantando os sete-lagoanos. Depois da inauguração da iluminação natalina em novembro e do show do Papai Noel e banda no Natal Mágico CDL no início de dezembro, ambos na Praça da Feirinha, chegou a vez do Terminal Urbano receber atrações da época mais feliz do ano. Na tarde desta quinta-feira, 15 de dezembro, o bom velhinho apresentou seu show musical com participação especial do Coral Clave de Fá, sob a regência do maestro Fábio Antônio Pereira, da Escola Municipal Dalva Ferreira Dinis, e juntos aqueceram os corações de crianças e adultos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Essa parceria da iniciativa privada com a Prefeitura traz muitas realizações, alegrias e incentiva a população a participar mais desses eventos e a comprar no comércio de Sete Lagoas para gerar renda na cidade. Desejamos um feliz Natal e próspero ano novo a cada um de vocês", afirmou o prefeito Duílio de Castro. De acordo com o presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves, o próximo domingo, 18, último antes do Natal, será de comércio aberto na cidade, aproveitando a gratuidade do transporte público de passageiros. "Domingo o comércio estará aberto para as compras de Natal. Nossa campanha Natal Mágico CDL está a todo vapor. Adquira seus cupons em compras acima de R$ 50 e concorra a R$ 50 mil em prêmios nas lojas participantes", convidou.

O show do Papai Noel e do Coral Clave de Fá no Terminal Urbano é mais uma parceria entre a Prefeitura e a CDL Sete Lagoas, com apoio do Sicoob Credisete e Supermercados Santa Helena, e faz parte da campanha Natal Mágico. A lista das lojas participantes está em www.cdlsetelagoas.com.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas