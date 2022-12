Prefeitura e FacSete instalam equipamentos para a prática da Calistenia na Lagoa do Boa Vista

Você já ouviu falar em Calistenia? Seria um tipo de Crossfit? Ginástica de rua? Parkour? Acrobacia? Na verdade é um pouco de tudo isso e muito mais. A Calistenia é uma mistura de ginástica, circo e parkour em uma só atividade física e Sete Lagoas agora passa a contar com um espaço inteiramente dedicado a essa prática. Em parceria com a FacSete, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer - inaugurou, na noite desta quinta-feira, 15 de dezembro, um circuito de equipamentos para a prática desta atividade física no Parque Náutico do Boa Vista, ao lado do campo de futebol.

Cristiano Vitor, responsável pela iniciativa e representante dos praticantes na cidade, afirma que a Calistenia é um método de treinamento que usa o peso do próprio corpo para fazer os exercícios. "Durante a pandemia, as pessoas buscaram uma forma de treinar com o que tinham, em casa ou em locais abertos, ao ar livre. É um esporte que vem crescendo mundialmente, mas também qualquer pessoa pode fazer exercícios nas barras", explica.

Mesmo antes da inauguração oficial, os equipamentos já eram usados por cerca de 50 praticantes, entre crianças, adolescentes e jovens. "A Calistenia acolhe tanto o esportista mais evoluído quanto também iniciantes e demais simpatizantes. Há três anos estamos tentando esse circuito, mas conseguimos superar as adversidades com o apoio do secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, e a parceria entre a Facsete e a Prefeitura", diz Cristiano Vitor. "Queremos trazer um campeonato para Sete Lagoas e também os esportistas do Parkour para complementarem seus treinos no circuito, já que o Parkour e a Calistenia andam juntos, são esportes que se complementam", completa Cristiano Vitor.

Isso torna a atividade bastante democrática, podendo ser praticada por qualquer pessoa, com diferentes níveis de dificuldade. "É também uma questão de conexão. É possível treinar em qualquer lugar, para qualquer classe social e qualquer gênero. Com esse equipamento esportivo, estamos inserindo mais uma modalidade em nosso município e chegando a 128 complexos esportivos na cidade, entre quadras, campos, academias ao ar livre, entre outros", completa o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

"Parabenizo aos praticantes, por essa conquista, e agradeço à FacSete pela parceria. Já autorizei o secretário adjunto Fabrício Fonseca a viabilizar a ampliação desse espaço, com emborrachamento do piso e mais equipamentos. Tenho certeza que, em breve, teremos campeões olímpicos entre vocês", disse o prefeito Duílio de Castro aos participantes durante a inauguração.

"Nós que agradecemos à Prefeitura de poder participar desse momento. Ao ver esse benefício para a juventude, o esporte e à cidade, ganhamos todos, pois contribuímos para o desenvolvimento de Sete Lagoas por meio da FacSete", respondeu a diretora da instituição de ensino, Dóris Andrade. Estudantes do curso de Fisioterapia da faculdade também participaram da inauguração e se dispuseram a acompanhar os treinamentos.

A instalação dos equipamentos tem o patrocínio da FacSete, em conformidade com a Lei 8.957/2019 de adoção de espaços públicos, e o apoio do vereador Eraldo da Saúde, autor do requerimento que solicita o espaço para a prática da Calistenia na cidade, e da Comissão de Fiscalização de Equipamentos Esportivos do Município.

