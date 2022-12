Previsão do tempo: fim de semana de céu nublado e temperaturas amenas

O sábado e domingo terão céu com nuvens sobre a cidade de Sete Lagoas com a temperatura não muito alta, podendo inclusive fazer aquele "friozinho".

Foto: Filipe Felizardo.

No sábado (17) a mínima fica em 19 ºC e a máxima em 25 ºC. O céu fica nublado a maior parte do dia com possibilidade de chuvas isoladas. No fim da tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva.

Domingo (18) a temperatura não muda muito, com mínima de 19 ºC e máxima 24 ºC. O céu ficará mais encoberto com possibilidade de chuviscos ao longo de todo o dia.

Da Redação com Inmet.