Segunda-feira de chuva durante boa parte do dia em Sete Lagoas

Sete Lagoas terá uma segunda-feira (19) chuvosa e com céu encoberto durante boa parte do dia.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A mínima registrada foi de 19ºC e a máxima será de 22ºC - a poucos dias do verão, a amplitude térmica tende a diminuir. Durante boa parte do dia as chuvas virão em pancadas, já as trovoadas aparecerão à tarde e noite.

Sete Lagoas está sob alerta de chuvas intensas: todo o estado de Minas Gerais está sob atenção para as precipitações, podendo chegar a acumulados de 100mm.

Da redação com Inmet