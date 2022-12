Secretaria de Obras esclarece sobre operação tapa buracos em períodos chuvosos

Em função do período chuvoso intenso, Sete Lagoas e diversos municípios mineiros vêm passando por problemas nas estruturas de suas ruas, com novos buracos abertos em algumas vias. Sempre que chove, as equipes da operação tapa buracos que trabalham diariamente na manutenção das ruas da cidade são obrigadas a paralisar temporariamente suas atividades, já que tecnicamente fica impossível realizar o trabalho de recuperação, uma vez que o solo fica encharcado e o buraco precisa estar seco para receber a massa asfáltica.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Assim, nesse período, são priorizadas as vias com maior fluxo de veículos ou casos que impeçam o acesso de moradores. Além de reduzir o trabalho das equipes, as chuvas acabam criando novos buracos e, consequentemente, aumenta também o número de solicitações sobre esse problema. No entanto, é importante esclarecer que enquanto durarem as chuvas, o processo de manutenção de pavimentação urbana fica comprometido e acaba sendo reduzido.

A previsão do tempo para os próximos dias é de mais chuvas na região. "Com esse tempo instável, a operação fica comprometida, pois com o terreno molhado é jogar dinheiro público fora. Antes de se aplicar a massa asfáltica, o ideal é que o local esteja seco por pelo menos três a quatro dias. Mas com o tempo chuvoso, o material não fica totalmente seco e o serviço pode ficar comprometido, dependendo da intensidade da chuva", explica o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel.

Os pedidos feitos nas redes sociais oficiais da Prefeitura, no entanto, continuam sendo registrados e encaminhados para a equipe da operação tapa buracos e serão executados de acordo com o cronograma, assim que o tempo permitir. É possível acompanhar diariamente os serviços sinalização, capina e tapa buracos pelos links do Facebook https://www.facebook. com/media/set/?set=a. 452348317081654&type=3 e Instagram https://www. instagram.com/stories/ highlights/17946870536390880/

Trânsito

Outro serviço que depende do tempo seco é o de aplicação de tinta para a sinalização viária horizontal, como pinturas de quebra-molas e faixas de pedestres, por exemplo. A Seltrans já fez a aquisição das tintas e o serviço já foi contratado, mas também aguarda o fim das chuvas para iniciar os trabalhos, o que deve ocorrer a partir de fevereiro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas