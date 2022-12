Juíza avalia índices de criminalidade e atuação do Judiciário em Sete Lagoas; veja entrevista

O combate à criminalidade pelas polícias Militar e Civil, depende muito do apoio do Poder Judiciário, que começa com a autorização de cumprimento de mandados de busca e apreensão, até a confirmação da prisão e julgamento final, obedecendo ao Código Penal Brasileiro. Sete Lagoas, nos últimos meses, teve um aumento considerável de crimes, principalmente de homicídios.

Foto: Portalsete.com.br

Segundo dados da Polícia Civil neste ano, até o momento, foram registrados 90 crimes, entre homicídios tentados e consumados. A Rede Eldorado /Portal Sete conseguiu uma entrevista exclusiva com a juíza Elise da Silveira Santos, Titular da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas, que avalia a situação e atuação do Poder Judiciário no combate à criminalidade. Confira a entrevista:

Como avalia o aumento da criminalidade, principalmente de homicídios em Sete Lagoas?

Sou Juíza de Direito na Comarca de Sete Lagoas há 05 (cinco) anos e na 3 ° Vara Criminal e Tribunal do Júri desde de outubro de 2018, quando houve a mudança de competência da 2 ° Vara de Família. Dentro deste recorte, entendo que o aumento da criminalidade já vinha ocorrendo, sendo inclusive um dos motivos da criação da 3° Vara Criminal e Tribunal do Júri. Com a pandemia do COVID-19, na minha visão, houve um crescimento vertiginoso da violência, não só em Sete Lagoas, mas no Brasil em razão da crise socioeconômica. Cumpre pontuar que uma das consequências graves decorrentes da Pandemia do COVID-19 é a defasagem educacional de jovens e crianças, ficando mais suscetíveis a criminalidade, seja como autores, seja como vítimas.

È verdade que a maioria tem ligação com o tráfico de drogas?

Com relação ao aumento do número de homicídios na cidade, percebo que as causas, na maioria das vezes, são: disputas decorrentes da venda ilícita de drogas e também violência familiar. Tem sido recorrente a divulgação pelos meios de comunicação o aumento dos feminicídios, tendo o Poder Judiciário atuado efetivamente junto a rede de proteção voltada a resguardar as vítimas de violência doméstica, buscando oferecer inclusive meios de evitar a violência doméstica.Cumpre pontuar também que o Poder Judiciário age mediante provocação, ou seja, mediante demandas que lhes são trazidas, havendo casos que não chegam ao conhecimento da Justiça por diversas variantes.

A soltura em caso de flagrante delito dá a sensação de impunidade. Isto deve-se às leis existentes?

Nesta senda, a 3 ° Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas atende as forças de segurança, Ministério Público, advogados e partes com a presteza que o caso requer, sempre empenhando na entrega do tralho jurisdicional em um prazo razoável. A análise dos pedidos das polícias é feita à luz das Leis e Constituição Federal, bem como ancorada em decisões dos Tribunais Superiores. Cabe ao Poder Judiciário essa análise cuidadosa para evitar, também, que inocentes sejam indevidamente processados. No caso das audiências de custódia, cumpre esclarecer que a prisão flagrancial só poderá ser convertida em preventiva se presentes os requisitos legais (artigos 312 e 313 do CPP) e sobretudo, se existir pedido da Autoridade Policial e/ou do Representante do Ministério Público. Sem esse pedido, não há como manter o indivíduo com a liberdade restrita, mesmo se o Juízo entender de forma diferente.

Qual sua opinião sobre as operações especiais das polícias, para fazer frente à criminalidade?

Quanto as operações policiais, entendo que são essenciais ao combate a criminalidade organizada, pois colhem elementos indiciários quanto aos crimes praticados e consequentemente, viabilizam a atuação do Poder Judiciário no julgamento dos sujeitos envolvidos por meio do devido processo legal.

