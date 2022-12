Homem tem mal súbito e morre enquanto dirigia em Sete Lagoas

Um homem morreu na noite dessa segunda-feira (19) após sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela Rua Santa Luzia, em Sete Lagoas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração / Arquivo

Clóvis Amorim Cunha, de 50 anos, estava em Fiat Uno. Policiais militares encontraram oo veículo atravessado na via, com uma das rodas dianteiras presa em uma bola de lobo. O motorista estava dentro do carro se debatendo.

Com ajuda de populares, uma das portas do veículo foi aberta, enquanto o SAMU era acionado. Quando o socorro cheogu, Clóvis já havia morrido no local, com uma parada cardiorrespiratória.

O corpo do motorista foi levado até o Hospital Municipal. Um irmão de Clóvis Amorim Cunha cuidou dos pertences e do veículo.

Da redação com 25º BPM