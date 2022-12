Prefeito Duílio de Castro recebe homenagem pelo forte apoio à Feconex 2022

A 1ª Feira da Indústria Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), realizada entre os dias 17 e 20 de agosto, superou todas as expectativas e criou novas perspectivas para o ambiente de negócios em Sete Lagoas e região. O apoio incondicional da Prefeitura foi fundamental para esse sucesso e esta atuação do poder público municipal na busca pelo desenvolvimento e fomento da economia foi reconhecida pelas entidades organizadoras do evento, que fizeram uma homenagem especial ao prefeito Duílio de Castro nesta terça-feira, 20 de dezembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Feconex foi uma iniciativa conjunta entre o Grupo UAI de Eventos (integrante do Grupo Uai de Cooperação), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI) que reuniu 160 negócios em uma grande estrutura montada no estacionamento da Arena do Jacaré. Durante quatro dias, a feira recebeu milhares de visitantes e abriu um número incalculável de oportunidades.

“Foi um ambiente de forte conexão entre setores que despertou a vocação do turismo de negócios de Sete Lagoas. Nossa gestão abriu as portas da cidade para empreendimentos de todos os níveis e setores e isto refletiu muito bem neste evento. Nosso apoio foi total e, inclusive, estivemos presentes com diversos serviços da Prefeitura”, destacou o prefeito Duílio de Castro, que também ministrou palestra para investidores, autoridades e lideranças empresariais durante a feira.

A Prefeitura levou para o evento setores como Procon, Vigilância Sanitária, SAAE, Sala Mineira do Empreendedor, Central do Contribuinte (Cecon), Licitações, Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur). Esta estrutura ocupou um stand de 16 metros quadrados, bem ao lado da Praça de Alimentação. Além disso, a Codesel participou com stand próprio onde expôs o seu portfólio de serviços.

A Feconex ocupou uma área de mais de 5 mil metros quadrados com mais de cem ramos de atividade. Um atrativo à parte foi a programação de shows, que descontraiu o público. A cadeia produtiva de Sete Lagoas encontrou o ambiente ideal para expandir negócios e fortalecer relacionamentos. O prefeito Duílio de Castro recebeu o Certificado de Agradecimento “pela confiança e participação” das mãos de Gabriel Ferrari, Arísio França Júnior e Klaus Chaves, dirigentes do Grupo Uai. Na oportunidade, ele garantiu apoio também para a 2ª Feconex, que será realizada em agosto de 2023.

"Um ato de reconhecimento pelo apoio incondicional da Prefeitura, por meio do prefeito Duílio de Castro, do secretário Dr. Edmundo Diniz e demais secretários. Foi uma parceria estratégica na parte estrutural, facilitação e intermediação de contatos. Um agradecimento especial aos setores operacionais também do SAAE, Secretaria de Obras, Trânsito, Semadetur, Guarda Municipal e Codesel. Temos orgulho desta percepção da administração municipal em dar tamanha importância às parcerias público-privadas”, justificou Arísio França Júnior que, inclusive, comemorou o novo aceno de apoio da Prefeitura para a edição que está projetada e planejada para o próximo ano.

Com Prefeitura de Sete Lagoas