Governo de Minas apresenta balanço da gestão e fala sobre entrega de Hospital Regional de Sete Lagoas

O governador Romeu Zema (Novo) e secretários de estado apresentaram, nesta terça-feira (20), o balanço dos últimos quatro anos à frente do Governo de Minas. Eles apresentaram dados sobre criação de empregos, investimentos atraídos, escolas reformadas e mais.

O secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, ainda garantiu que seis hospitais regionais terão as obras concluídas nos próximos dois anos. Segundo o governador, as obras já poderiam ter começado “se não fossem os trâmites legais”.

Saúde

Entre os números apresentados no balanço do Governo de Minas, estão a inauguração da nova sede do programa Farmácia de Minas, a retomada das obras de 99 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a atuação no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Ao comentar sobre os hospitais regionais, o secretário de Saúde informou que a ordem de início das obras da unidade de Teófilo Otoni já foi dada em novembro. No caso de Sete Lagoas, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete e Governador Valadares, essa ordem deve ser dada em janeiro.

“Resta apenas Juiz de Fora, que ainda tem uma questão estrutural, arquitetônica. A compra de equipamentos começará em janeiro, lembrando que demora um tempo entre comprar e instalar. Estamos planejados para que, em 24 meses, tenhamos seis novos hospitais regionais”, afirmou Baccheretti em coletiva de imprensa.

Os recursos para as obras são provenientes dos acordos com a Samarco e com a Vale, referentes às tragédias de Mariana e Brumadinho.

Educação

Na área da Educação, o Governo de Minas ressaltou a implantação do programa Trilhas de Futuro, que promove formação profissional gratuita para jovens estudantes. São 100 mil alunos matriculados atualmente, com 181 instituições credenciadas.

A gestão também citou a iniciativa Mãos à Obra na Escola, cujo objetivo é reformar instituições de ensino estaduais, construindo muros, reforçando a estrutura das salas, entre outros.

Turismo

O Governo de Minas anunciou que captou R$ 82 milhões por meio do Fundo Estadual de Cultura, com média de R$ 8 milhões captados por mês. Também salientou o papel do programa Reviva Turismo, que gerou mais de 100 mil novas vagas no setor entre maio de 2021 e setembro 2022.

Desenvolvimento social

Quanto à Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas, o balanço cita a regularização do pagamento do Piso Mineiro de Assistência Social, além dos programas Bolsa Merenda e Renda Minas, criados durante a pandemia.

Outro destaque foi a iniciativa Recupera Minas, que destinou R$ 94 milhões para atender famílias de 231 cidades mineiras que decretaram estado de calamidade e emergência em decorrência das chuvas que atingiram o estado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Segurança pública e polícias

O Governo de Minas aponta que o estado registrou redução nos dados de homicídios nas áreas atendidas pelas Unidades de Prevenção à Criminalidade (UPC), onde são ofertados os programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo!.

Quanto à atuação da Polícia Civil, o balanço destaca a criação de duas novas Centrais Estaduais do Plantão Digital e a inauguração da Casa da Mulher Mineira, em BH, para atender ocorrências de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual.

A compra de câmeras corporais para a Polícia Militar também foi ressaltada pela gestão estadual, além do emprego de R$ 425 milhões em reestruturação logística para a corporação.

Mais dados

Confira mais alguns dos dados apresentados no balanço da gestão do Governo de Minas:

102 ações de eliminação das obrigações acessórias na questão tributária implementadas pela Secretaria de Fazenda nos últimos quatro anos

Extinção do parcelamento do pagamento dos servidores públicos

Elaboração do Plano Estadual de Mudanças Climáticas para que o estado alcance a neutralidade de carbono em 2050

Inauguração de 15 novos pelotões do Corpo de Bombeiros

Criação de quatro ouvidorias temáticas, referentes ao combate à corrupção, ao assédio moral e sexual, aos assuntos gerais e à infraestrutura e desenvolvimento social

Geração de 626 mil vagas de emprego com carteira assinada

