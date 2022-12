Escritor setelagoano Erick Saraiva lança segundo livro e fala sobre sua caminhada

Um momento importante foi aquele pedido de redação da professora Clarete, nas aulas de português da 5ª série na Escola Estadual Nadir Meireles de Avelar (posteriormente E. E. Emílio de Vasconcelos Costa). O tema da redação, falar sobre felicidade. De imediato, Erick Saraiva escreveu e chegou a pensar que nem tivesse ficado tão boa. Mas a professora Clarete e colegas pensaram o contrário e na época ela disse: "temos um escritor na sala". Hoje, aos 29 anos, o escritor setelagoano acaba de lançar seu segundo livro e o SeteLagoas.com.br conversou com ele sobre a trajetória até aqui.

Escritor setelagoano Erick Saraiva. Créditos da foto: Lucas Ribeiro. Imagem cedida por Erick Saraiva.

Erick relata o papel fundamental que os incentivos da professora tiveram - e continuam tendo, pois eles se falam através das redes sociais -: "ela colocou a semente da confiança, sabe?". Desde então o que antes era apenas hábito, passando por publicações em seu perfil pessoal nas redes, se tornou uma ideia que deu vida às páginas no Facebook e Instagram "Vem cá, João". O nome é um convite para que todos, sem exceção, possam ler seus textos e poemas.

Após cursar Publicidade e trabalhar na área, Erick se dedicou a lançar seu primeiro livro através da plataforma digital da Amazon para escritores independentes. Ele conta que foi uma grata satisfação realizar o lançamento em 2019 de "Vem cá, deitar comigo no chão": "era um prazer pessoal, vou conseguir publicar esse primeiro livro". A aceitação do público foi crescendo cada vez mais e sendo acompanhada de perto pelo autor.

Nessa primeira obra Erick traz "30 poemas que transformam das coisas mais corriqueiras às mais intensas em poesias que ecoam em quem as lê", nas palavras do próprio autor. Os poemas falam não necessariamente de acontecimentos pessoais ou recentes, mas de experiências e observações ao seu redor que foram colhidas com o passar do tempo. Os leitores se sentem representados: "as situações são diferentes, mas as emoções são as mesmas, o que gera essa identificação", relata.

A possibilidade segura e confiável encontrada por Erick de lançar o livro em meio digital foi importante para que ele realizasse seu sonho, assim como outros autores independentes têm feito nos dias atuais. O sucesso alcançado por Vem cá, deitar comigo no chão nas mídias digitais fomentou seu lançamento também em meio físico pela Editora Vila Rica em 2020.

Em seu mais novo lançamento do dia 12 de dezembro de 2022, Erick Saraiva traz ao público o livro de poesia "Eu não quero dormir antes de dizer que". Erick conta que esse livro teve um caráter de urgência, de palavras que ele mal podia esperar para serem ditas. O projeto começou a tomar forma em novembro deste ano e foi publicado também na Amazon já em dezembro.

Nesse segundo livro o autor ilustra situações que costumam nos deixar ansiosos ou com muita vontade de se manifestar, mas que também nos levam a refletir se aquele é a hora certa de falar. São momentos como "eu não posso dormir sem mandar essa mensagem, contar alguma coisa ou simplesmente dizer 'boa noite, pensei em você'", exemplifica Erick.

As capas e ilustrações das obras também são de autoria de Erick Saraiva.

Livros do escritor podem ser adquiridos em meio digital. Créditos: Erick Saraiva/acervo pessoal.

O trabalho conduzido nos perfis do Vem cá, João permite a Erick publicar textos assim que vêm à mente, ainda no calor dos sentimentos. Ele gosta de captar as reações do público a esse formato mais imediato. Mas também não abre mão de trabalhar melhor os pensamentos que irão gerar novos poemas para seus livros: "toda ideia que vem na sua cabeça, é bom você anotar, dar atenção. Porque toda vez que você dá atenção, elas continuam voltando", relata.

Erick planeja não parar por aqui e já rascunha o que pode ser seu próximo livro. Ele pretende publicar também outros gêneros como os contos. "A minha ideia é diminuir o intervalo entre um livro e outro", diz o autor.

A carreira de escritor é a que mais traz satisfação pessoal e prazer à Erick, e por isso ele quer se dedicar a ela: "é mais que um hobby, é parte de mim", acrescenta. Sobre seu processo de formação, o autor compartilha que o caminho percorrido é o que sempre conduz ao aperfeiçoamento, já que para ele a caminhada ainda continua sendo de bastante aprendizado. "A constância e a coragem de se mostrar é o que mais fez dar certo. E está dando certo", acrescenta Erick deixando a dica para quem deseja colocar em prática seus projetos e vontades.

Os perfis onde Erick Saraiva compartilha seus poemas podem ser vistos aqui (Instagram) e aqui (Facebook) Seus dois livros podem ser adquiridos nos links:

Vem cá, deitar comigo no chão: clique aqui

Eu não quero dormir antes de dizer que: clique aqui

Da Redação, Vinícius Oliveira.