Sesc abre mais de mil vagas gratuitas para cursos em Sete Lagoas e outras cidades de Minas; confira

O Sesc já está com inscrições abertas para a Escola de Esportes e para os cursos de Artes e Cultura, em 13 unidades espalhadas ao redor de Minas Gerais. São 1386 vagas gratuitas, com prioridade para trabalhadores do comércio com renda de até três salários mínimos e seus dependentes.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As oportunidades são para quatro unidades do Sesc em Belo Horizonte, além das unidades das cidades de Almenara, Contagem, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Santa Luzia, Sete Lagoas e Uberlândia.

Os projetos proporcionam atividades de prática esportiva, individual ou coletiva, e artística, em vários campos culturais. As aulas são realizadas com acompanhamento profissional. Confira as modalidades e os cursos disponíveis no Sesc:

Escola de Esportes do Sesc

Futsal

Futebol

Lutas

Iniciação Esportiva

Natação

Voleibol

Cursos de Arte e Cultura

As opções se dividem entre instrumentos musicais, dança, artes ciências e artes visuais, com as seguintes opções:

Teclado

Violão

Canto

Danças Urbanas

Balé

Dança Livre

Danças Populares

Dança de Salão

Fotografia

Teatro

Musicalização

Viola Caipira

Jazz

Forró

Samba

Bolero.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro neste link. Para as vagas gratuitas, os perfis socioeconômicos dos candidatos serão avaliados.

As 1.386 vagas gratuitas são preenchidas via Programa de Comprometimento com a Gratuidade (PCG). Nesse caso, os perfis socioeconômicos dos candidatos serão avaliados.

Os resultados devem ser divulgados até o dia 25 de janeiro. O período de matrículas vai de 26 a 31 de janeiro, quando também acontecem os testes de nivelamento técnico referente ao curso/atividade. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2023.

Confira o edital completo aqui.

Unidades

Confira quais modalidades de cursos e atividades são oferecidas em cada unidade do Sesc em Minas:

Sesc Cenário (Belo Horizonte)

Arte e Cultura: Danças Urbanas (a partir de 10 anos)

Sesc Palladium (Belo Horizonte)

Arte e Cultura: Teatro (a partir de 5 anos), Fotografia (a partir de 14 anos)

Sesc Santa Quitéria (Belo Horizonte)

Arte e Cultura: Dança Livre, Danças Populares, Jazz (a partir de 14 anos)

Sesc Venda Nova (Belo Horizonte)

Escola de Esportes: Futebol (de 6 a 17 anos), Natação (a partir de 6 anos)

Sesc Almenara

Arte e Cultura: Balé (a partir de 3 anos), Canto (a partir de 8 anos) Teclado (a partir de 7 anos), Violão (a partir de 7 anos)

Escola de Esportes: Karatê (a partir de 4 anos)

Sesc Contagem

Escola de Esportes: Futebol (de 6 a 17 anos), Judô (a partir de 4 anos), Natação (a partir de 6 anos)

Sesc Montes Claros

Arte e Cultura: Balé (a partir de 3 anos), Dança Livre (a partir de 18 anos), Danças Populares (a partir de 12 anos), Dança de Salão (a partir de 12 anos) Canto (a partir de 12 anos) Musicalização (de 5 a 12 anos), Violão (a partir de 7 anos), Teatro (a partir de 5 anos)

Escola de Esportes: Futsal (de 6 a 17 anos), Judô (a partir de 4 anos), Karatê (a partir de 4 anos), Voleibol (a partir de 6 anos)

Sesc Paracatu

Arte e Cultura: Violão (a partir de 7 anos), Musicalização (a partir de 7 anos), Canto (a partir de 7 anos)

Escola de Esportes: Futsal (de 6 a 17 anos), Natação (a partir de 6 anos), Voleibol (a partir de 6 anos)

Sesc Patos de Minas

Arte e Cultura: Violão (a partir de 7 anos), Musicalização (a partir de 7 anos)

Sesc Poços de Caldas

Arte e Cultura: Canto Coral, Viola Caipira, Violão e Teclado (a partir de 12 anos), Musicalização

Sesc Santa Luzia

Escola de Esportes: Futebol (de 6 a 17 anos), Iniciação Esportiva (3 a 6 anos), Natação (a partir de 6 anos)

Sesc Sete Lagoas

Escola de Esportes: Judô (a partir de 4 anos), Natação (a partir de 6 anos)

Sesc Uberlândia

Arte e Cultura: Balé (a partir de 4 anos), Dança Contemporânea (de 8 a 14 anos), Dança Livre (a partir de 12 anos), Violão (a partir de 10 anos), Musicalização (a partir de 7 anos), Canto Coral (público +60), Teclado (a partir de 10 anos), Viola Caipira – a partir de 12 anos

Com BHAZ