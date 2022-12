Prefeito Duílio de Castro anuncia pagamento de acertos rescisórios e férias-prêmio da Educação

Mais uma boa notícia para os servidores municipais, desta vez, da Educação, incluindo também ex-servidores. O prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro anunciaram, na manhã desta quarta-feira, 21 de dezembro, o pagamento dos acertos rescisórios de todos os servidores e ex-servidores da Educação Municipal contratados em 2022 e também o pagamento das férias-prêmio de todos os servidores municipais que têm direito, iniciando pela Educação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Assim, no próximo dia 27 de dezembro, a Prefeitura paga os acertos de todos os funcionários que tiveram os contratos rescindidos a partir de novembro de 2022 e também os servidores da Educação admitidos em fevereiro desse ano, tendo em vista o encerramento dos contratos. No dia 28 será a vez da folha salarial completa do funcionalismo público referente ao salário de dezembro. Já no dia 29 tem início o programa 'Férias-Prêmio no Bolso'.

"Sabemos que muitos funcionários, quando ficaram com salários atrasados no período anterior à nossa gestão, adquiriram dívidas com bancos, financeiras, cartão de crédito, entre outras. Agora vamos comprar as férias-prêmio de todos os servidores começando pela Educação, pagando as férias-prêmio de mais de 1.300 funcionários no dia 29", anunciou o prefeito Duílio de Castro. "Um dos nossos compromissos de campanha era pagar todas as dívidas que a Prefeitura tinha com os servidores. E agora vamos dar mais qualidade de vida e financeira ao funcionalismo, quitando os acertos e dando início ao pagamento das férias-prêmio", reforçou Dr. Euro.

A secretária municipal de Educação, Esportes e Lazer, Roselene Teixeira, falou sobre o caso de o servidor não querer vender suas férias-prêmio e preferir gozá-las. "Será preciso fazer o pedido de próprio punho e protocolar na Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação até esta sexta-feira, 23 de dezembro, para que seu nome não seja incluído na folha de pagamento do dia 29. Estudaremos cada caso individualmente", disse a secretária.

De acordo com a disponibilidade financeira do Município, serão anunciadas outras escalas de pagamento de férias-prêmio aos demais servidores que têm direito durante o ano de 2023. "O certo é que todos os funcionários que têm direito serão beneficiados com esse programa. Seguiremos valorizando o funcionalismo público até o fim de nossa gestão", completou o prefeito, aproveitando para desejar um feliz Natal e próspero ano novo a todos os servidores municipais.

ESCALA DE PAGAMENTOS

27/12: Acertos rescisórios dos servidores e ex-servidores contratados da Educação

28/12: Pagamento do salário de dezembro a todos os servidores

29/12: Pagamento de férias-prêmio aos servidores concursados da Educação

Com Prefeitura de Sete Lagoas