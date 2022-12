Reunião alinha diretrizes da educação municipal para novos gestores das escolas de Sete Lagoas

Os novos 114 gestores eleitos da escolas municipais de Sete Lagoas tiveram nessa quarta-feira (21) uma reunião de alinhamento dos trabalhos para 2023 com a Secretaria Municipal de Educação, no auditório do Sind-UTE.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

De acordo com a pasta, o encontro com os diretores, coordenadores e vices serve para trazer maior eficiência nos processos administrativos e pedagógicos nas 52 unidades de ensino locais: "Essa reunião é importante no sentido de maior diálogo com o sindicato e com os novos gestores. Queremos uma educação de ainda maior excelência em 2023", aponta o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes.

"Fizemos uma avaliação do ano de 2022 com a participação do Sind-UTE, enquanto representante dos trabalhadores da educação. Elencamos sugestões para os novos gestores para que façamos uma gestão de excelência no ano que vem. Esse encontro se configura como a legitimação do trabalho em regime de colaboração e parceria com os segmentos da sociedade", afirmou a chefe da pasta, Roselene Teixeira.

Vale ressaltar que os novos gestores escolares participarão, em janeiro, de um curso intensivo de gestão escolar antes da nomeação para o biênio 2023-2024.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas