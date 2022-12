Feiras de artesanato do Terminal Urbano e do Ginásio Coberto terminam nesta sexta

Das mãos habilidosas surgem panos, tapetes, roupas, bonecas, utensílios domésticos e de decoração. Desde a última terça-feira, duas feiras de Natal com o melhor do artesanato da cidade dão aos sete-lagoanos e turistas várias opções de presentes, no Terminal Urbano e no Ginásio Dr. Márcio Paulino, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A coordenadora do Casarão Nhô Quin Drummond, Carla Godoy, lembra que a feira, que antes era realizada em frente ao imóvel, na Praça Tiradentes, ocorre pelo segundo ano consecutivo no Terminal. "A gente trouxe a feira pra cá porque, além de termos um custo alto com aluguel de tenda, vigia, instalação elétrica, etc, estamos com o Casarão em reforma. Desde o ano passado trouxemos a feira para o Terminal, que já é coberto e tem uma estrutura melhor, além do público itinerante. Deu super certo e os feirantes ficaram muito satisfeitos. É um público que não conhecia e passou a conhecer a feira. Por isso estamos aqui novamente", lembra.

"Essa feira acontece há mais de 20 anos. Muitos artesãos aqui são bem antigos. Eu mesma participo há dez anos. Somos cerca de 35 artesãos com vários artesanatos para todos os gostos", conta a artesã Maria Aparecida de Souza, da feira de Natal do Terminal Urbano, que funciona ainda nesta quinta, 22 e sexta, 23, de 09h às 19h. Já a feira de artesanato Amor de Mãe, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, vai de 15h às 22h nesta quinta e de 10h às 22h na sexta. "Nós temos 42 artesãs com produtos variados em MDF, tecido, ornamentações, bonecas, enfim, tem muita coisa bacana e com preço bem acessível. Todos que comprarem algo, preenchem um cupom para concorrer a brindes. Vale a pena conhecer", diz a artesã Alessandra Figueiredo. Quem ainda não garantiu seu presente deve ficar atento, pois as feiras terminam nesta sexta-feira, 23 de dezembro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas