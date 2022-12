Mutirão de atendimentos oftalmológicos gratuitos bateu sua meta em Sete Lagoas

Durante quase dois meses mais de mil sete-lagoanos passaram a enchergar melhor. Relatório da equipe do programa MedSesc Oftalmologia, realizado em parceria entre o Sesc-MG, o Sindcomércio de Sete Lagoas e a Prefeitura de Sete Lagoas aponta que, entre os dias 20 de outubro e 13 de dezembro, a carreta da unidade instalada ao lado do Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino realizou 1.088 consultas oftalmológicas, atendimentos e orientações sobre hiperglicemia e diabetes.

Foto: Reprodução Entre os procedimentos clínicos, foram realizados auto-refração computadorizada para a aferição do grau, tonometria computadorizada para medir a pressão intraocular (identificação de glaucoma), refração para a confirmação do grau, biomicroscopia para identificação de catarata e exame de fundo de olho para retina. Dos 1.088 pacientes atendidos, apenas oito (0,7%) apresentaram visão sem alterações. Os demais pacientes foram diagnosticados com alguma alteração visual, entre elas, miopia (dificuldade em enxergar objetos de longe), hipermetropia (dificuldade em enxergar objetos de perto), astigmatismo (visão embaçada) e presbiopia (dificuldade para focar objetos que estão perto).

Também foram identificados casos de glaucoma (aumento de pressão dentro do olho que provoca dor intensa, visão embaçada e vermelhidão), catarata (doença mais comum em idosos, causa sinais e sintomas como surgimento de uma película branca no olho, diminuição da visão e aumento de sensibilidade à luz) e ceratocone (doença que afeta o formato e a espessura da córnea, provocando a percepção de imagens distorcidas). Foram identificados 256 casos de miopia, 416 de hipermetropia, 515 de astigmatismo, 617 de presbiopia, 106 de glaucoma, 275 de catarata, 28 de ceratocone e outras 329 anormalidades. Vale lembrar que um mesmo paciente pode ter mais de uma doença ou problema ocular.

Mas não apenas diagnósticos foram realizados. O mais importante, a seguir, é o tratamento. Assim, segundo o relatório, 752 pacientes foram identificados com a necessidade de utilização de lentes corretivas, por isso, receberam receituário de óculos. Além disso, 601 foram encaminhados ao serviço de saúde municipal para continuidade de tratamento e 97 receberam orientações e outros procedimentos.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, lembrou que esta é mais uma de várias ações da pasta em prol da população. "Toda a estrutura e a logística foram trabalhadas para que a população tivesse maior acesso às consultas. Tínhamos uma grade demanda reprimida nas consultas oftalmológicas e esta ação contribuiu bastante na diminuição dessa fila", afirmou.

Pontos positivos

A equipe do programa agradeceu a Prefeitura e o Sindcomércio pela parceria, destacando como pontos positivos o local de fácil acesso ao pacientes, boa adesão da população ao projeto, estrutura adequada (água, esgoto e energia elétrica), segurança da unidade móvel, apoio dos auxiliares administrativos e limpeza e o agendamento dos pacientes. A pesquisa de satisfação recolheu ainda 117 respostas com avaliação média de 9,87 em uma escala de 1 a 10. Entre os relatos deixados expontaneamente pelos pacientes, estavam "gostei do atendimento dos enfermeiros e da médica", "todos de parabéns. Muito bom o atendimento", me senti bem acolhido e tratado com respeito", "Atendimento maravilhoso. Todos muito educados", "fiquei muito feliz com a minha acolhida" e "parabenizar a iniciativa e qualidade do atendimento".

Sobre o MedSesc Oftalmologia

Desde 2006, a unidade móvel itinerante MedSesc Oftalmologia promove o cuidado com a saúde ocular disponibilizando diversos serviços. Os atendimentos são sempre realizados por um profissional responsável e voltados ao diagnóstico e controle de diversas doenças do aparelho visual. A unidade móvel do Sesc em Minas possui infraestrutura moderna e é totalmente equipada para atender com conforto e segurança.

Com Prefeitura de Sete Lagoas