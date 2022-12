ATENÇÃO! Programa de Regularização Fundiária convoca moradores notificados no bairro Esperança

Um dos projetos habitacionais mais abrangentes da história de Sete Lagoas é mantido pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio do Programa Municipal de Regularização Fundiária. Milhares de famílias já foram contempladas com escrituras de seus imóveis e mais uma etapa está em andamento. Desta vez, será no bairro Esperança I, onde moradores notificados devem apresentar documentação para terem direito ao benefício.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Estão sendo notificados ocupantes de lotes que ainda não possuem a titulação de propriedade nas quadras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 e 51. “Apenas quem for notificado deve procurar o nosso setor para entrega dos documentos”, reforça Jonas Felisberto Dias, coordenador de Ordenamento Urbano da Prefeitura de Sete Lagoas.

O Programa Municipal de Regularização Fundiária fica na avenida Coronel Altino França, nº 312, 5º andar do prédio da Cecon, Centro. Telefone (31) 3774-6807. Os interessados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos com urgência:

- RG ou outro documento oficial com foto dos moradores do imóvel;

- CPF dos moradores do imóvel;

- Certidão de casamento ou declaração de união estável;

- Comprovante de residência atualizado;

- IPTU mais recente quando houver, mesmo que não estejam pagos;

- Contrato(s) de Compra e Venda ou qualquer documento que comprove aquisição do imóvel, com cadeia sucessória;

- Documentos antigos que comprovem a posse no imóvel (Ex.: contas de luz e água);

- Comprovante de renda familiar de todos os interessados – mais recente;

- Carteira de trabalho de todos os moradores desempregados.